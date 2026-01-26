Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Fehler beim Überholen auf der Autobahn - drei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 08.00 Uhr, kam es bei einem Überholvorgang auf der Autobahn A 5, zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Dreieck Weil am Rhein, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Pkws beteiligt waren. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Weil am Rhein und wechselte auf den linken Fahrstreifen, da er einen vor ihm fahrenden Pkw überholen wollte. Ein auf dem linken Fahrstreifen, mutmaßlich sehr schnell fahrender 27-jähriger Pkw-Fahrer konnte trotz Vollbremsung eine Kollision mit dem Überholer nicht mehr vermeiden und fuhr auf den Pkw des 61-Jährigen auf. Der Pkw des 61-Jährigen wurde nach links in die Mittelschutzplanke abgewiesen. Beide Fahrzeugführer sowie ein 25-jähriger Mitfahrer bei dem 27-Jährigen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Der Autobahnabschnitt war bis 11.40 Uhr komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei sowie eine Fachfirma für Fahrbahnreinigung im Einsatz.

