Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht auf Parkplatz eines Friseursalons - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 24.01.2026, gegen 20.00 Uhr, wurde an einem geparkten Pkw der Marke BMW die linke Fahrzeugseite von einem anderen Pkw beschädigt. Der BMW stand auf einem Parkplatz eines Friseursalons in der Hauptstraße in Friedlingen. Der Parkplatz befindet sich schräg gegenüber der Einmündung zur Bayerstraße. Der am BMW entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Laut Zeugen soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Pkw der Marke Toyota gehandelt haben. Auch habe eine Frau den Toyota gefahren. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

