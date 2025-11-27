PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Beverungen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Weihnachtsbaumaufstellung in Herstelle
Gemeinsam in die Adventszeit starten

FW Beverungen: Weihnachtsbaumaufstellung in Herstelle / Gemeinsam in die Adventszeit starten
  • Bild-Infos
  • Download

Beverungen (ots)

Am 29. November ab 16 Uhr lädt der Feuerwehrverein Herstelle zur diesjährigen Weihnachtsbaumaufstellung vor der St. Bartholomäus-Kirche ein. Die traditionsreiche Veranstaltung bildet für viele Familien den Auftakt in eine gemütliche und festliche Zeit.

Ein besonderes Highlight ist die Übergabe der Kinderflamme an die Kinderfeuerwehr - ein Moment, der die engagierten Nachwuchskräfte würdigt und ihre Arbeit sichtbar macht.

Für eine gemütliche Atmosphäre sorgen Crêpes, Bratwürstchen, Kekse, Glühwein, Kinderpunsch und weitere Getränke. Außerdem können Besucher selbstgebastelte Dekorationen erwerben, die den heimischen Adventsschmuck perfekt ergänzen.

Der Feuerwehrverein freut sich darauf, gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern einen stimmungsvollen Abend zu verbringen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Beverungen
Alexander Bönning
E-Mail: puma@feuerwehr-beverungen.de
www.feuerwehr-beverungen.de

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Beverungen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Beverungen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Beverungen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren