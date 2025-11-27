FW Beverungen: Weihnachtsbaumaufstellung in Herstelle
Gemeinsam in die Adventszeit starten
Beverungen (ots)
Am 29. November ab 16 Uhr lädt der Feuerwehrverein Herstelle zur diesjährigen Weihnachtsbaumaufstellung vor der St. Bartholomäus-Kirche ein. Die traditionsreiche Veranstaltung bildet für viele Familien den Auftakt in eine gemütliche und festliche Zeit.
Ein besonderes Highlight ist die Übergabe der Kinderflamme an die Kinderfeuerwehr - ein Moment, der die engagierten Nachwuchskräfte würdigt und ihre Arbeit sichtbar macht.
Für eine gemütliche Atmosphäre sorgen Crêpes, Bratwürstchen, Kekse, Glühwein, Kinderpunsch und weitere Getränke. Außerdem können Besucher selbstgebastelte Dekorationen erwerben, die den heimischen Adventsschmuck perfekt ergänzen.
Der Feuerwehrverein freut sich darauf, gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern einen stimmungsvollen Abend zu verbringen.
