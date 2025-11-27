Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Erfolgreiche CBRN-Sonderausbildung in Beverungen

Einsatzkräfte schließen erstmals durchgeführten Lehrgang im Kreis Höxter ab

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Beverungen (ots)

Insgesamt 15 Mitglieder der Feuerwehr Beverungen haben erfolgreich an einer umfangreichen Sonderausbildung im Bereich CBRN-Gefahren (chemisch, biologisch, radiologisch, nuklear) teilgenommen. Der erstmals im Kreis Höxter durchgeführte 40-stündige Lehrgang vermittelte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fundierte Kenntnisse zur Erkundung, Detektion und Bewertung gefährlicher Stoffe.

Hintergrund der Ausbildung ist der in Beverungen stationierte CBRN-Erkunder, ein modernes Fahrzeug des Bundes, das speziell für die Messung und den Nachweis von Gefahrstoffen ausgestattet ist. Es verfügt über computergestützte Messtechnik, deren sichere Bedienung ebenso Bestandteil des Lehrgangs war wie der praktische Umgang mit Geräten zur Entnahme von Luft-, Bewuchs-, Wisch- und Gewässerproben.

Die Ausbildung erstreckte sich über mehrere Abendtermine sowie ganztägige Einheiten und war überwiegend praxisorientiert. Abgeschlossen wurde der Lehrgang mit einer theoretischen und einer praktischen Prüfung, die alle Teilnehmer erfolgreich bestanden haben.

Alle Absolventen sind Teil der Fachgruppe Messen der Feuerwehr Beverungen. Diese Einheit unterstützt Einsatzlagen im gesamten Kreis Höxter und darüber hinaus und leistet einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung von Einsätzen mit atomaren, biologischen und chemischen Gefahrstoffen.

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell