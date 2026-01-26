PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Rheinfelden: Einbruch in Autowerkstatt

Freiburg (ots)

Aus der Autowerkstatt wurden ein VW Touareg sowie eine Kasse mit Bargeld entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 36.000 Euro. Auch wurde ein Tresor angegangen, welche aber nicht geöffnet werden konnte.

Ursprungsmeldung:

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 22.01.2026, 21.00 Uhr bis Freitag, 23.01.2026, 07.15 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Werkstatttor in die Räumlichkeiten einer Autowerkstatt in der Schildgasse. Von der unbekannten Täterschaft wurden Büroräumlichkeiten durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

