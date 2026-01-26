PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht im fließenden Verkehr - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.01.2026, gegen 16.10 Uhr, kam es an der Kreuzung Goethestraße / Maurice-Sadorge-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Pkws beteiligt waren. Ein unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin befuhr mit einem dunklen Pkw die Maurice-Sadorge-Straße und bog an der Kreuzung zur Goethestraße nach links ab. Dabei wurde eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 34-jährige Pkw-Fahrerin übersehen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkws. Der Toyota Yaris der 34-Jährigen wurde vorne links beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Pkw fuhr danach weiter. Unweit der Unfallörtlichkeit befindet sich eine Bushaltestelle. An dieser sollen mehrere Personen gewartet haben, welche vielleicht den Unfall beobachtet haben. Auch soll hinter dem Toyota Yaris ein Omnibus gefahren sein. Zeugen mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040 in Verbindung setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

