Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbach - Einbruch in Restaurant - Duo auf frischer Tat festgenommen - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Sonntag, 18. Januar 2026, 03:23 Uhr

Zwei mutmaßliche Einbrecher nahm die Düsseldorfer Polizei am frühen Sonntagmorgen in Unterbach fest. Sie stehen im Verdacht, sich Zugang zu einem Restaurant am Unterbacher See verschafft zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen meldete ein Verantwortlicher des Restaurants um 03:23 Uhr per Notruf bei der Polizei einen aktuell stattfindenden Einbruch in die Gaststätte. Eine Person habe sich über ein Fenster unerlaubt Zugang zum Gebäude verschafft, während ein zweiter Mann vor dem Gebäude Schmiere gestanden habe. Die alarmierten Beamten umstellten den Tatort und nahmen zunächst einen 40-jährigen deutschen Tatverdächten fest. Anschließend durchsuchten die Beamten das Gebäude und fanden dort auch den weiteren Tatverdächtigen - einen 32-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Bei der Durchsuchung der beiden Personen fanden die Beamten neben Einbruchwerkzeug, Bargeld und Betäubungsmittel, einen Teleskopschlagstock sowie ein Messer. Beide Männer wurden festgenommen und befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.

Ob die Männer auch für weitere Einbrüche in Frage kommen, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

