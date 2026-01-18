PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 59 Richtung Dinslaken - Fahrzeug überschlägt sich und landet auf dem Dach - Insassen verletzt ins Krankenhaus gebracht - Fahrer unter Alkoholeinfluss - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 18. Januar 2026, 00:08 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen auf der A 59 in Richtung Dinslaken wurden zwei Personen verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des verunfallten Pkw verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam dabei von der Fahrbahn ab. Er stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erhielt die Autobahnpolizei Düsseldorf um 00:10 Uhr Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall auf der A 59 in Höhe der Anschlussstelle Dinslaken. Vor Ort entdeckten die entsandten Einsatzkräfte ein verunfalltes Fahrzeug, das hinter einer mehrere Meter hohen Böschung auf dem Dach lag. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer des Autos, ein 25-Jähriger aus Duisburg, nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass sich das Auto überschlug und schließlich auf dem Dach landete. Die oben genannte Böschung diente hierbei als eine Art "Rampe".

Der leicht verletzte Fahrer sowie sein 25-jähriger Beifahrer aus Essen, der durch den Unfall schwer verletzt wurde, kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der 25-jährige Duisburger offensichtlich zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme, weshalb ihm im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen wurde. Der verunfallte Pkw war derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren