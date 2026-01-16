POL-D: Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 16-Jährigen - Pressemeldung des Polizeipräsidiums Koblenz
Düsseldorf (ots)
Das Polizeipräsidium Koblenz fahndet nach einer vermissten 16-Jährigen. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich das Mädchen möglicherweise in Düsseldorf aufhalten könnte.
Hier geht es zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6197905
