Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 16-Jährigen - Pressemeldung des Polizeipräsidiums Koblenz

Düsseldorf (ots)

Das Polizeipräsidium Koblenz fahndet nach einer vermissten 16-Jährigen. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich das Mädchen möglicherweise in Düsseldorf aufhalten könnte.

Hier geht es zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6197905

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell