Polizei Düsseldorf

POL-D: Einladung des Polizeipräsidiums Duisburg für Medienvertreter: Feierliche Taufe des WSP 3 auf der Messe "boot 2026" in Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 21. Januar 2026, 14:00 bis 16:00

Das Polizeipräsidium Duisburg lädt zu einem Medientermin anlässlich der Taufe des neuen Bootes der Wasserschutzpolizei ein.

Näheres siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Duisburg:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6197847

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

