Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Gegenverkehr beim Überholen übersehen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.01.2026, gegen 15:00 Uhr beabsichtigte ein 37-jähriger Audi-Fahrer zwischen Dangstetten und Bechtersbohl ein Tesla zu überholen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen entgegenkommenden Toyota. Es kam zur seitlichen Kollision mit diesem und im weiteren Verlauf auch zur Berührung mit dem Heck des Teslas. Der Toyota wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und stark beschädigt. Der Audi wurde nach der Kollision mit dem Heck des Teslas nach links abgewiesen und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Audi und der Toyota mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der 59 Jahre alte Toyota-Fahrer und eine 45- jährige Mitfahrerin im Tesla wurden leicht verletzt, mussten aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

