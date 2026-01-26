POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Rauchentwicklung in Gewerbestraße

Freiburg (ots) - Am Freitag, 23.01.2026, gegen 15:00 Uhr beabsichtigte ein 37-jähriger Audi-Fahrer zwischen Dangstetten und Bechtersbohl ein Tesla zu überholen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen entgegenkommenden Toyota. Es kam zur seitlichen Kollision mit diesem und im weiteren Verlauf auch zur Berührung mit dem Heck des Teslas. Der Toyota wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und stark ...

