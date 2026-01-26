PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Rauchentwicklung in Gewerbestraße

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.01.2026 gegen 18:00 Uhr kam es in der Gewerbestraße in Bernau im Schwarzwald zu einem Feuerwehreinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus noch unbekannten Gründen zu einer starken Rauchentwicklung in einer Fabrikhalle. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand auch kein Sachschaden. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

