POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Rauchentwicklung in Gewerbestraße
Freiburg (ots)
Am Freitag, 23.01.2026 gegen 18:00 Uhr kam es in der Gewerbestraße in Bernau im Schwarzwald zu einem Feuerwehreinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus noch unbekannten Gründen zu einer starken Rauchentwicklung in einer Fabrikhalle. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand auch kein Sachschaden. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort.
