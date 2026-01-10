PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtrag zur Pressemeldung "Schwerer Verkehrsunfall auf der B51 bei Welschbillig"

B51, Gem. Welschbillig (ots)

Wie bereits in der Meldung vom 10.01.2026, 14:29 Uhr berichtet, kam es am heutigen Tag, gegen 12:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B51, Gem. Welschbillig in Höhe der Tankstelle "Windmühle".

Durch den Verkehrsunfall wurde der 70-jährige Unfallverursacher schwer verletzt. Die beiden Insassen des gegnerischen Fahrzeuges, eine 32-jährige Frau und ihr 7-jähriges Kind, wurden durch den Unfall ebenfalls verletzt. Alle Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden der beiden beschädigten Fahrzeuge beläuft sich schätzungsweise in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.

Mit Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Bundesstraße 51 um 16:00 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiter an. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Zeugen des Verkehrsunfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der 0651/98344150 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Trier
Kürenzer Straße 3
54292 Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

