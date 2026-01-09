Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus - Schaden an Sporthalle in Schöndorf

Nach Meldung der Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer haben bisher unbekannte Täter bereits im September 2025 einen Teil der Holzfassade an der Sporthalle in Schöndorf mit schwarzer Farbe beschriftet. Zu diesem Zeitpunkt dürften sie auch die zur Befüllung der Hackschnitzel-Heizungsanlage unmittelbar davor gelegene Bodenluke aufgebrochen haben. Das hierdurch beschädigte Vorhängeschloss fiel in die Hackschnitzelmasse und geriet im Laufe der Zeit über die Transportschnecken in die Heizungsanlage, wodurch es Anfang Januar 2026 zur Blockierung der Ascheschnecke kam. Die Höhe der bisher festgestellten Beschädigungen belaufen sich auf ca. 2000 Euro. Die Heizungsanlage ging aufgrund der Beschädigungen nach anfänglicher Störungsmeldung außer Betrieb, konnte bei den frostigen Außentemperaturen jedoch notdürftig repariert werden.

An Gebäuden der Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer kommt es in letzter Zeit gehäuft zu Schäden durch Vandalismus. Hinweise werden an die zuständige Polizeiinspektion Hermeskeil, unter der Telefonnummer 06503/91510 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de erbeten.

