Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Sattelschlepper und Kleinbus in Morbach

L160

Bild-Infos

Download

Morbach (ots)

Am 08.01.2025, gegen 17.05 Uhr, kam es am Ortseingang Morbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Während ein 43-jähriger Sattelschlepperfahrer von der Hochwaldstraße aus rückwärts in den Tannenweg fahren wollte kollidierte mit diesem ein aus Richtung Bruchweiler kommender Kleinbus, welcher sehr stark beschädigt wurde. In diesem befanden sich 6 Angehörige des niederländischen Militärs, wovon 3 vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht wurden. Die Unfallstelle war über eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell