Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Sattelschlepper und Kleinbus in Morbach
L160

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Sattelschlepper und Kleinbus in Morbach / L160
Morbach (ots)

Am 08.01.2025, gegen 17.05 Uhr, kam es am Ortseingang Morbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Während ein 43-jähriger Sattelschlepperfahrer von der Hochwaldstraße aus rückwärts in den Tannenweg fahren wollte kollidierte mit diesem ein aus Richtung Bruchweiler kommender Kleinbus, welcher sehr stark beschädigt wurde. In diesem befanden sich 6 Angehörige des niederländischen Militärs, wovon 3 vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht wurden. Die Unfallstelle war über eine Stunde gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier

