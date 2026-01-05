Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperverletzung im Bus - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Am 18. Dezember 2025 kam es in der Zeit zwischen 07:51 Uhr und 08:30 Uhr in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein in einem Bus der Naheverkehrsbetriebe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem jugendlichen Fahrgast und einem Fahrkartenkontrolleur. Der bislang unbekannte Jugendliche griff im Rahmen einer routinemäßigen Fahrkartenkontrolle den Kontrolleur an, indem er diesen am Kragen griff, gegen den linken Arm sowie die Brust schlug und dabei mehrfach in Richtung der Beine des Kontrolleurs trat. Im Rahmen der Tritte traf der Jugendliche offenbar auch einen weiteren Fahrgast. Der Fahrgast sowie der Fahrkartenkontrolleur erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Täter konnte den Bus in der Vollmersbachstraße verlassen und in unbekannte Richtung fliehen. Der Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

-Männlich

-15 - 16 Jahre alt

-Südländischer Phänotyp

-Ca 160 bis 170 cm groß

-Möglicherweise Schüler der BBS oder der Ida-Purper-Schule in Idar-Oberstein

Wer kann möglicherweise Hinweise auf den Täter geben? Zeugen, die möglicherweise die Tathandlung beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein - Sachgebiet Jugend zu melden: 0651 983-44732.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell