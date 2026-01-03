PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Pakete aus Postfahrrad entwendet

Trier (ots)

Am Samstag, den 03.01.2026, zwischen 12:00 Uhr und 13:15 Uhr kam es im Bereich der Lorenz-Kellner-Straße und der Kaiserstraße in Trier zu einem Diebstahl von Paketen aus einem Postfahrrad. Während die Zustellerin eine Auslieferung vornahm und das Fahrrad kurze Zeit unbeaufsichtigt war, entwendete der unbekannte Täter drei Pakete aus der Zustellbox des Postrades.

Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise auf einen Tatverdächtigen vor.

Die Polizei bittet um Mithilfe, insbesondere von Zeuginnen und Zeugen, die im besagten Tatzeitraum in diesen Straßen verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit unbefugten Personen an einem Postfahrrad beobachtet haben.

Hinweise an die Polizeiwache Trier unter 0651 983 44250

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 17:08

    POL-PDTR: Wintereinbruch --- mehrere Unfälle auf Grund von Schneeglätte

    Idar-Oberstein (ots) - Am 02.01.2026 ab ca. 12:00 Uhr kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Idar-Oberstein auf Grund des Wintereinbruchs mit teilweise starken Schneefällen zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen und blockierten Straßen. Glücklicherweise wurde bisher niemand ernsthaft verletzt und die meisten Verkehrsbehinderungen konnten bereits beseitigt ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 02:53

    POL-PDTR: Rauchentwicklung im Mehrfamilienhaus

    Trier-Ehrang (ots) - In der Silvesternacht kam es gegen 02:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Trier Ehrang zu einer starken Rauchgasentwicklung. Ursache war eine Feuerwerksbatterie, welche nach bisherigen Erkenntnissen nicht ausreichend abgelöscht worden war. Die Feuerwerksbatterie wurde durch eine Person nach dem Abbrennen in den Keller des Mehrfamilienhauses verbracht. In Folge dessen entwickelten sich im Keller des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren