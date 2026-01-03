Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Pakete aus Postfahrrad entwendet

Trier (ots)

Am Samstag, den 03.01.2026, zwischen 12:00 Uhr und 13:15 Uhr kam es im Bereich der Lorenz-Kellner-Straße und der Kaiserstraße in Trier zu einem Diebstahl von Paketen aus einem Postfahrrad. Während die Zustellerin eine Auslieferung vornahm und das Fahrrad kurze Zeit unbeaufsichtigt war, entwendete der unbekannte Täter drei Pakete aus der Zustellbox des Postrades.

Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise auf einen Tatverdächtigen vor.

Die Polizei bittet um Mithilfe, insbesondere von Zeuginnen und Zeugen, die im besagten Tatzeitraum in diesen Straßen verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit unbefugten Personen an einem Postfahrrad beobachtet haben.

Hinweise an die Polizeiwache Trier unter 0651 983 44250

