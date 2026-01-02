Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wintereinbruch --- mehrere Unfälle auf Grund von Schneeglätte

Idar-Oberstein (ots)

Am 02.01.2026 ab ca. 12:00 Uhr kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Idar-Oberstein auf Grund des Wintereinbruchs mit teilweise starken Schneefällen zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen und blockierten Straßen.

Glücklicherweise wurde bisher niemand ernsthaft verletzt und die meisten Verkehrsbehinderungen konnten bereits beseitigt werden.

Insbesondere in den kommenden Abend- und Nachtstunden ist mit aufkommendem Glatteis zu rechnen, weshalb von vermeidbaren Fahrten abgeraten wird.

Die Polizei ruft die Verkehrsteilnehmer zu einer witterungsangepassten und besonnenen Fahrweise auf.

Auch die Streu- und Winterdienste sind seit Stunden unermüdlich im Einsatz, um die Straßen von Schnee und Eis zu befreien. Dies bedarf auf Grund der Vielzahl an zu räumenden Straße seine Zeit, weshalb hier zur Geduld aufgerufen wird.

