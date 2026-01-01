Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in der Isseler Straße in der Silvesternacht

Schweich (ots)

Am Neujahrsmorgen kam es gegen 01:30 Uhr zur einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Isseler Straße in Schweich. Gemeldet wurde zunächst eine Rauchentwicklung ausgehend einer Garage, welche sich jedoch zu einem Brand bis zum Dachstuhl hin entwickelte. Die im Objekt befindlichen Personen konnten aus dem Gebäude gerettet und teilweise leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Das betroffene Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, die entstandene Schadenssumme ist gegenwärtig Stand der Ermittlungen.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Brandes zu eruieren.

Für die Dauer der Maßnahme war die Isseler Straße gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich Tel.: 06502/91570 pischweich@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell