Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der Hunsrückhöhenstraße

Kell am See (ots)

Am Dienstag, 30.12.2025 gegen 18:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen mehreren PKW auf der B 407, an der Einmündung zur K 76 in Fahrtrichtung Grimburg.

Der Unfallverursacher befuhr in einem möglicherweise grauen Peugeot die K 76 in Fahrtrichtung B 407, um dort linksseitig auf die Bundesstraße abzubiegen. Die vorfahrtsberechtigten PKW (Hyundai und Peugeot) befuhren zeitgleich die B 407 auf Höhe der ED-Tankstelle in Fahrtrichtung Reinsfeld. Aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes des erstbenannten PKW bremste der von Kell am See kommende Fahrer des Hyundai stark ab, worauf der hinter dem Hyundai befindliche Peugeot auf diesen auffuhr.

Im Folgenden verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit nach Auffahren auf die B 407 in Fahrtrichtung Waldweiler, ohne seine vollständigen Personalien vor Ort zu hinterlassen.

Es wird gebeten, Hinweise zum Unfallverursacher oder Unfallfahrzeug der zuständigen Polizeiinspektion Hermeskeil persönlich oder unter der tel. Erreichbarkeit

06503/9151-0

mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503/9151-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

