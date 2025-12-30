PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Abentheuer (ots)

In der Nacht vom 29.12.2025 auf den 30.12.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeug in der Hauptstraße in Abentheuer. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell



