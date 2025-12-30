POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Straßenlaterne in Morbach beschädigt

Mandern (ots) - Im Zeitraum vom 24.12.2025 12.30 Uhr und dem 29.12.2025 12.30 Uhr kam es in der Hans-Bilstein-Straße 21 in Mandern zu einem Verkehrsunfall, bei dem durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer das Garagentor einer dortigen Lagerhalle beschädigt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Hermeskeil telefonisch unter 06503 ...

