PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Straßenlaterne in Morbach beschädigt

Morbach (ots)

Die Polizeiinspektion Morbach ermittelt bzgl. einer Verkehrsunfallflucht in Morbach. Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde bereits am 08.12.2025 eine Straßenlaterne in der Industriestraße (Nähe Bauzentrum) beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach unter 06533-93740.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Telefax: 06533-9374-50
pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 12:53

    POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

    Abentheuer (ots) - In der Nacht vom 29.12.2025 auf den 30.12.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeug in der Hauptstraße in Abentheuer. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Polizeiinspektion Birkenfeld Telefon: 06782/9910 ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:11

    POL-PDTR: Polizeiinspektion Trier: Rückblick Weihnachten - Ausblick Silvester

    Trier (ots) - Nach drei Weihnachtsfeiertagen und einem anschließenden Wochenende bilanziert die PI Trier eine weitestgehend ruhige Einsatzlage. Vereinzelt mussten die Beamten dennoch einschreiten, was nachfolgend dargestellt wird. Ladendiebstahl mit Waffen im Alleencenter Bereits am Nachmittag des 23.12.2025 war ein 32jähriger Ladendieb von Mitarbeitern eines ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:27

    POL-PDTR: Beschädigung an Lagerhalle

    Mandern (ots) - Im Zeitraum vom 24.12.2025 12.30 Uhr und dem 29.12.2025 12.30 Uhr kam es in der Hans-Bilstein-Straße 21 in Mandern zu einem Verkehrsunfall, bei dem durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer das Garagentor einer dortigen Lagerhalle beschädigt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Hermeskeil telefonisch unter 06503 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren