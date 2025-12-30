POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Straßenlaterne in Morbach beschädigt
Morbach (ots)
Die Polizeiinspektion Morbach ermittelt bzgl. einer Verkehrsunfallflucht in Morbach. Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde bereits am 08.12.2025 eine Straßenlaterne in der Industriestraße (Nähe Bauzentrum) beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach unter 06533-93740.
