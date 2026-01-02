Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Imbissanhängers - Polizei bittet um Hinweise

Regulshausen / Wassergall (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 17. Dezember, 16:00 Uhr, bis Samstag, 20. Dezember, 15:30 Uhr, wurde ein Anhänger, der als Imbisswagen genutzt wird, entwendet.

Der Diebstahl ereignete sich im Bereich Regulshausen / Wassergall. Bei dem gestohlenen Anhänger handelt es sich um einen Imbisswagen mit Birkenfelder Kreiskennzeichen (BIR). Ein Lichtbild des Anhängers ist dieser Pressemeldung beigefügt.

Die Polizei bittet insbesondere Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich Regulshausen/Wassergall verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

