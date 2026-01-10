PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B51 bei Welschbillig

Trier (ots)

Am 10.01.2025 kam es am Mittag zu einem Verkehrsunfall auf der B51 im Bereich Welschbillig, Tankstelle Windmühle. Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein PKW die B51 von Bitburg kommend in Fahrtrichtung Trier, als ein in den fließenden Verkehr einfahrender PKW mit dem kreuzenden Fahrzeug kollidierte. Die genauen Umstände des Unfalls sind Teil der Ermittlungen. Die beiden Fahrzeugführer wurden verletzt, einer davon schwer. In einem der betroffenen PKW hielt sich zum Zeitpunkt des Unfalls zudem ein Kind auf, welches ebenfalls verletzt wurde.

Seitens der Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten zur Unfallrekonstruktion angeordnet.

Die Bundesstraße wird aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme bis auf Weiteres vollgesperrt bleiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Trier
Kürenzer Straße 3
54292 Trier
Telefon: 0651-983/44150

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 09.01.2026 – 13:42

    POL-PDTR: Vandalismus - Schaden an Sporthalle in Schöndorf

    Schöndorf (ots) - Nach Meldung der Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer haben bisher unbekannte Täter bereits im September 2025 einen Teil der Holzfassade an der Sporthalle in Schöndorf mit schwarzer Farbe beschriftet. Zu diesem Zeitpunkt dürften sie auch die zur Befüllung der Hackschnitzel-Heizungsanlage unmittelbar davor gelegene Bodenluke aufgebrochen haben. Das hierdurch beschädigte Vorhängeschloss fiel in die ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 21:19

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht nach Beinahe-Kollision bei Herl

    Farschweiler (ots) - Am 07.01.2026 kam es auf der L149 zwischen Herl und Lorscheid, Gemarkung Farschweiler, gegen 17:00 Uhr auf schneebedeckter Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall. Der später verunfallte PKW habe zunächst die L149 aus Richtung Herl kommend in Richtung der Ortslage Lorscheid befahren. Beim Befahren einer Linkskurve im Gefälle sei der Fahrerin ein dunkler PKW des Herstellers Ford auf ihrer Fahrbahnseite ...

    mehr
