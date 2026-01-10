Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B51 bei Welschbillig

Trier (ots)

Am 10.01.2025 kam es am Mittag zu einem Verkehrsunfall auf der B51 im Bereich Welschbillig, Tankstelle Windmühle. Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein PKW die B51 von Bitburg kommend in Fahrtrichtung Trier, als ein in den fließenden Verkehr einfahrender PKW mit dem kreuzenden Fahrzeug kollidierte. Die genauen Umstände des Unfalls sind Teil der Ermittlungen. Die beiden Fahrzeugführer wurden verletzt, einer davon schwer. In einem der betroffenen PKW hielt sich zum Zeitpunkt des Unfalls zudem ein Kind auf, welches ebenfalls verletzt wurde.

Seitens der Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten zur Unfallrekonstruktion angeordnet.

Die Bundesstraße wird aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme bis auf Weiteres vollgesperrt bleiben.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell