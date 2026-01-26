PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Weißer Kastenwagen nach Unfall geflüchtet

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.01.2026, soll gegen 20:00 Uhr der Fahrer eines weißen Kastenwagens in der Straße "Im Hemmet" mit einem entgegenkommenden Opel kollidiert sein. Dabei wurde der Spiegel des Opels beschädigt. Der weiße Kastenwagen entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

