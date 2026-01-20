PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schleiden (ots)

Am gestrigen Montag (19. Januar) kam es um 23.31 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 265. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Schleiden befuhr die Bundesstraße 265 aus Richtung Schleiden kommend in Fahrtrichtung Schleiden-Bronsfeld. Auf der winterglatten Fahrbahn kam der Mann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Pkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgrund der Straßenverkehrsgefährdung infolge Fahrunsicherheit unter Alkoholeinfluss aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 13:21

    POL-EU: Einbruchversuch in Einfamilienhaus

    Mechernich-Weyer (ots) - Am Montag, den 19. Januar, kam es in der Straße Neuer Weg in Mechernich-Weyer zu einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Im Zeitraum zwischen 15.15 und 16.13 Uhr versuchten bislang Unbekannte, eine Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Der Einbruch misslang, sodass die Unbekannten nicht in das Gebäude gelangten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:06

    POL-EU: Zwei Fälle von Diebstahl aus Kraftfahrzeugen -Hinweise erbeten

    Euskirchen / Weilerswist-Müggenhausen (ots) - Im Zeitraum von Freitag (16.01.2026), 16.30 Uhr, bis Samstag (17.01.2026), 7.15 Uhr, kam es in Euskirchen in der Straße Eifelering zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Kraftfahrzeug. Unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum. Aus dem Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren