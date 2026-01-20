Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schleiden (ots)

Am gestrigen Montag (19. Januar) kam es um 23.31 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 265. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Schleiden befuhr die Bundesstraße 265 aus Richtung Schleiden kommend in Fahrtrichtung Schleiden-Bronsfeld. Auf der winterglatten Fahrbahn kam der Mann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Pkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgrund der Straßenverkehrsgefährdung infolge Fahrunsicherheit unter Alkoholeinfluss aufgenommen.

