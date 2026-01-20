Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Mechernich-Weyer (ots)

Am Montag, den 19. Januar, kam es in der Straße Neuer Weg in Mechernich-Weyer zu einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Im Zeitraum zwischen 15.15 und 16.13 Uhr versuchten bislang Unbekannte, eine Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Der Einbruch misslang, sodass die Unbekannten nicht in das Gebäude gelangten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Durch den Einbruchversuch entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell