Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Fälle von Diebstahl aus Kraftfahrzeugen -Hinweise erbeten

Euskirchen / Weilerswist-Müggenhausen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (16.01.2026), 16.30 Uhr, bis Samstag (17.01.2026), 7.15 Uhr, kam es in Euskirchen in der Straße Eifelering zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Kraftfahrzeug.

Unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Baugeräte im Wert eines mittleren vierstelligen Euro-Betrages entwendet. Zudem wurden aus einem unmittelbar daneben befindlichen Rohbau zwei Dieselkanister gestohlen.

In Weilerswist-Müggenhausen kam es im Zeitraum von Mittwoch (14.01.2026), 20 Uhr, bis Donnerstag (15.01.2026), 7 Uhr, zu einem weiteren Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug in der Rheinbacher Straße.

Unbekannte Tatverdächtige schlugen in der Nacht die Beifahrerscheibe eines geparkten Fahrzeugs ein. Anschließend entwendeten sie hochwertiges Werkzeug sowie Bargeld aus dem Fahrzeuginneren.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen aufgenommen.

Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten oder Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

