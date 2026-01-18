Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gefährdung des Straßenverkehrs mit Unfall

53879 Euskirchen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden auf der Münstereifeler Straße, und in daran angrenzenden Straßen, mindestens neun Gullideckel aus ihren Einfassungen gehoben und zum Teil auf die Fahrbahn gelegt.

Während ein Rettungswagen in eine der so entstandenen Öffnungen gefahren war und die Besatzung zunächst mit dem Schrecken davonkam, hatte sich ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Einfahren in solch eine Öffnung die Ölwanne aufgerissen. Die Feuerwehr und eine Spezialfirma mussten zur Beseitigung der Ölspur ausrücken.

Entsprechende Strafanzeigen wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr wurden gefertigt.

Der betroffene Rettungswagen wurde im Anschluss aus dem Verkehr gezogen, um diesen einer technische Überprüfung zu unterziehen.

Täterhinweise liegen nicht vor.

