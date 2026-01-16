Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vermisste Jugendliche wohlbehalten aufgefunden

Hellenthal (ots)

Am Donnerstagabend (15. Januar) wurde die Polizei Euskirchen gegen 19.44 Uhr über eine vermisste Jugendliche aus einer Jugendhilfeeinrichtung in der Gemeinde Hellenthal informiert. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet, wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben mehreren Streifenwagen kamen ein Polizeihubschrauber sowie Rettungshunde zum Einsatz. Die Besatzung des Polizeihubschraubers konnte die Vermisste um 21.39 Uhr mithilfe einer Wärmebildkamera in der Nähe der Einrichtung lokalisieren und die Einsatzkräfte gezielt zu ihr ins Gelände lotsen. Sie war leicht unterkühlt und wurde zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben.

