PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Streit zwischen Pkw-Fahrer und Fußgänger

Zülpich (ots)

Am Donnerstag (15. Januar) wurde der Polizei gegen 17.15 Uhr ein Streit zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fußgänger im Bereich Zülpich-Schwerfen bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 60-jähriger Mann mit seinem Hund die Virnicher Straße überqueren, als sich ein 23-jähriger Pkw-Fahrer näherte. Der 60-Jährige ärgerte sich über das laute Aufheulen des Fahrzeugs, gestikulierte mit der Hand und rief dem Fahrzeugführer fragend zu, was dies solle. Der Pkw-Fahrer hielt daraufhin an, stieg aus seinem Fahrzeug aus und geriet mit dem Fußgänger in eine verbale Auseinandersetzung. Dabei kamen sich beide so nahe, dass sich ihre Nasenspitzen nahezu berührten. Der 60-Jährige versuchte anschließend, durch Schubsen Distanz aufzubauen, um zu verhindern, dass sein Hund den Pkw-Fahrer beißt. Der 23-Jährige wertete diese Handlung als eine versuchte Körperverletzung und erstattete Strafanzeige. Zum Ende der Auseinandersetzung beleidigte der 60-Jährige den 23-Jährigen. Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 13:40

    POL-EU: 35-Jähriger legt sich schlafend auf die Straße

    Mechernich (ots) - Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Polizei in Mechernich, als ein 35 Jahre alter Mann durch sein Verhalten auf sich aufmerksam machte. Gegen 13 Uhr schlug der Mann mehrfach mit dem Kopf gegen einen Stabmattenzaun, offenbar so anstrengend, dass er sich danach kurzerhand entschloss, mitten auf der stark frequentierten Feytalstraße ein Nickerchen einzulegen. Dort wurde er von einer ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:40

    POL-EU: E-Scooter-Fahrerin unter Drogeneinfluss

    Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (14. Januar) wurde eine 39-jährige Frau aus Euskirchen, die mit einem E-Scooter unterwegs war, gegen 11.35 Uhr auf der Marsstraße in Euskirchen-Stotzheim von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Die Frau führte den E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine und Cannabis. Bei einer ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:40

    POL-EU: Unbekannte scheitern beim Aufbruch eines Snackautomaten

    Schleiden (ots) - Am Mittwoch (14. Januar) versuchten gegen 00.24 Uhr zwei bislang unbekannte Personen, einen Snackautomaten vor einer Gaststätte in der Blankenheimer Straße in Schleiden aufzubrechen. Die Unbekannten schnitten mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss des Automaten auf. Als sie feststellten, dass sich hinter der Verriegelung ein weiteres Schloss befand, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren