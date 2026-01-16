Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Streit zwischen Pkw-Fahrer und Fußgänger

Zülpich (ots)

Am Donnerstag (15. Januar) wurde der Polizei gegen 17.15 Uhr ein Streit zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fußgänger im Bereich Zülpich-Schwerfen bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 60-jähriger Mann mit seinem Hund die Virnicher Straße überqueren, als sich ein 23-jähriger Pkw-Fahrer näherte. Der 60-Jährige ärgerte sich über das laute Aufheulen des Fahrzeugs, gestikulierte mit der Hand und rief dem Fahrzeugführer fragend zu, was dies solle. Der Pkw-Fahrer hielt daraufhin an, stieg aus seinem Fahrzeug aus und geriet mit dem Fußgänger in eine verbale Auseinandersetzung. Dabei kamen sich beide so nahe, dass sich ihre Nasenspitzen nahezu berührten. Der 60-Jährige versuchte anschließend, durch Schubsen Distanz aufzubauen, um zu verhindern, dass sein Hund den Pkw-Fahrer beißt. Der 23-Jährige wertete diese Handlung als eine versuchte Körperverletzung und erstattete Strafanzeige. Zum Ende der Auseinandersetzung beleidigte der 60-Jährige den 23-Jährigen. Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden gefertigt.

