POL-EU: 35-Jähriger legt sich schlafend auf die Straße

Mechernich (ots)

Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Polizei in Mechernich, als ein 35 Jahre alter Mann durch sein Verhalten auf sich aufmerksam machte. Gegen 13 Uhr schlug der Mann mehrfach mit dem Kopf gegen einen Stabmattenzaun, offenbar so anstrengend, dass er sich danach kurzerhand entschloss, mitten auf der stark frequentierten Feytalstraße ein Nickerchen einzulegen.

Dort wurde er von einer Rettungswagenbesatzung liegend auf der Fahrbahn angetroffen. Als die Einsatzkräfte den Mann ansprachen, rappelte er sich mühsam auf, baute sich vor ihnen auf und zeigte sich verbal aggressiv. Im weiteren Verlauf schlug der Mann mehrfach gegen Fahrzeuge. Glücklicherweise wurden dabei weder Personen verletzt noch Sachschäden verursacht. Der Mann stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,26 Promille. Auch gegenüber Polizeibeamten zeigte sich der Mann unkooperativ und schlug um sich, ohne jedoch gezielt auf die Einsatzkräfte einzuwirken. Zur Eigensicherung und zur Abwehr weiterer Gefahren wurde er vor Ort fixiert. Zum Schutz seiner eigenen Person sowie zur Gefahrenabwehr wurde der Mann in Gewahrsam genommen und anschließend zur Polizeiwache Euskirchen gebracht.

