Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Belohnung von 10.000 Euro nach Einbruch und Vandalismus in Burg Kommern ausgesetzt

Mechernich-Kommern (ots)

Bereits am 20. November 2025 berichtete die Polizei Euskirchen über einen Einbruch und Vandalismus in der Burg Kommern in der Straße "Kirchberg" in Mechernich-Kommern. Zwischen Samstag, dem 15. November, 15 Uhr, und Mittwoch, dem 19. November, 19 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem historischen Gebäude, indem sie ein Fenster einschlugen und die davor montierten Metallstäbe herausrissen.

Im Inneren wurden zahlreiche Räume verwüstet: Schränke und Schubladen wurden aufgerissen und durchsucht, mehrere Antiquitäten entwendet sowie weitere Gegenstände beschädigt oder zerstört. Bilder wurden von den Wänden gerissen und mit Farbe besprüht, zudem wurde eine Musikbox gestohlen. In Sanitärbereichen wurden Verschmutzungen und Fäkalien festgestellt. Auch an der Außenfassade wurden Graffiti angebracht.

Eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro wird seitens des Geschädigten ausgesetzt. Die Auszahlung erfolgt an die Person, die sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung der Täter oder zur Wiederbeschaffung der Beute führen.

Hier finden Sie die Ursprungsmeldung der Polizei Euskirchen: https://euskirchen.polizei.nrw/presse/einbruch-und-vandalismus-in-der-burg-kommern

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

