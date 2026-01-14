PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gülleeinleitung in Gewässer - Polizei bittet um Hinweise

Mechernich (ots)

Wie bereits am Dienstag (13. Januar) berichtet, kam es im Bereich Mechernich-Dreimühlen zu einer erheblichen Gewässerverunreinigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Gülle in ein Gewässer eingeleitet.

In dem Zeitraum der vergangenen Tage bis Montag (12. Januar), gegen 9 Uhr, gelangte eine größere Menge Gülle über einen Regenwasserkanal in den sogenannten "Hauserbach". Von dort aus floss die Verunreinigung über eine Strecke von etwa sieben Kilometern durch das Bachbett bis Mechernich.

Infolge der Gewässerverunreinigung kam es bei drei Fischzuchtanlagen zu erheblichen Schäden. Mehrere Tonnen Fisch verendeten. Nach aktuellen Schätzungen beläuft sich die Menge der verendeten Fische auf mehr als 20 Tonnen. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Seitens der Polizei wurde eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung gefertigt.

Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Mechernich-Dreimühlen gemacht haben - insbesondere im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Gülletransporten oder ungewöhnlichen Vorgängen an Regenwasserkanälen - sich unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Die Ursprungsmeldung finden Sie unter: https://euskirchen.polizei.nrw/presse/gewaesserverunreinigung-mehrere-tonnen-fisch-verendet [euskirchen.polizei.nrw]

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 13:23

    POL-EU: Pkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

    Euskirchen-Kirchheim (ots) - Am heutigen Mittwoch (14. Januar) stürzte ein 16-Jähriger E-Scooter-Fahrer um 7.45 Uhr im Bereich der Gregor-Mendel-Straße zu Boden. Der 16-Jährige E-Scooter befuhr die Von-Heimbach-Straße aus Euskirchen-Stotzheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Kirchheim. Ein von hinten herannahender Pkw überholte den E-Scooter-Fahrer mit unzureichendem Seitenabstand, wodurch der 16-Jährige nach ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 13:22

    POL-EU: Kollision im Kreuzungsbereich

    Euskirchen (ots) - Am heutigen Mittwoch (14. Januar) kam es um 7.58 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Luxemburger Straße in Euskirchen-Klein-Büllesheim. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr die Luxemburger Straße von Euskirchen-Klein-Büllesheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Groß-Büllesheim. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Luxemburger Straße ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 14:00

    POL-EU: Gewässerverunreinigung - Mehrere Tonnen Fisch verendet

    Mechernich (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am gestrigen Montag (12. Januar) gegen 9 Uhr festgestellt, dass Gülle über einen Regenwasserkanal in den "Hauserbach" im Bereich Mechernich-Eiserfey gelangt ist. Durch die Verunreinigung des Bachwassers kam es im Mechernicher Stadtgebiet bei zwei Fischzuchtanlagen zu erheblichen Schäden. Infolge der Gewässerverunreinigung verendeten dort mehrere Tonnen Fisch. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren