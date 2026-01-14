Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gülleeinleitung in Gewässer - Polizei bittet um Hinweise

Mechernich (ots)

Wie bereits am Dienstag (13. Januar) berichtet, kam es im Bereich Mechernich-Dreimühlen zu einer erheblichen Gewässerverunreinigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Gülle in ein Gewässer eingeleitet.

In dem Zeitraum der vergangenen Tage bis Montag (12. Januar), gegen 9 Uhr, gelangte eine größere Menge Gülle über einen Regenwasserkanal in den sogenannten "Hauserbach". Von dort aus floss die Verunreinigung über eine Strecke von etwa sieben Kilometern durch das Bachbett bis Mechernich.

Infolge der Gewässerverunreinigung kam es bei drei Fischzuchtanlagen zu erheblichen Schäden. Mehrere Tonnen Fisch verendeten. Nach aktuellen Schätzungen beläuft sich die Menge der verendeten Fische auf mehr als 20 Tonnen. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Seitens der Polizei wurde eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung gefertigt.

Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Mechernich-Dreimühlen gemacht haben - insbesondere im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Gülletransporten oder ungewöhnlichen Vorgängen an Regenwasserkanälen - sich unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Die Ursprungsmeldung finden Sie unter: https://euskirchen.polizei.nrw/presse/gewaesserverunreinigung-mehrere-tonnen-fisch-verendet [euskirchen.polizei.nrw]

