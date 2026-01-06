LPI-SHL: Von der Straße abgekommen
Haina (ots)
Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr Montagabend auf der Straße zwischen Haina und Exdorf. In einer Kurve kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, ihr Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Am Auto entstand Totalschaden. Die 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht.
