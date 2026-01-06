PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Akkuschrauber entwendet

Meiningen (ots)

In der Zeit vom 18.12.2025 bis Montagvormittag drangen bislang unbekannte Täter in einen Lagerraum einer Bildungseinrichtung in Kloster Rohr ein. Daraus entwendeten die Täter vier Akkuschrauber der Marke "Bosch" im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Besonders schweren Fall des Diebstahls oder dem Verbleib der Werkzeuge nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0002741/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

