LPI-SHL: Über 1,3 Promille
Bad Salzungen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Montagnachmittag einen 54-jährigen Autofahrer in Bad Salzungen. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell