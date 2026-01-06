LPI-SHL: Zusammenstoß beim Abbiegen
Meiningen (ots)
Ein Autofahrer wollte Montagnachmittag von der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen nach links in die Wettiner Straße abbiegen. Dabei schätzte der Mann die Entfernung zu einem entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Autofahrer falsch ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen beim Abbiegen, wodurch der Vorfahrtsberechtigte verletzt wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
