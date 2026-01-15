Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte scheitern beim Aufbruch eines Snackautomaten

Schleiden (ots)

Am Mittwoch (14. Januar) versuchten gegen 00.24 Uhr zwei bislang unbekannte Personen, einen Snackautomaten vor einer Gaststätte in der Blankenheimer Straße in Schleiden aufzubrechen.

Die Unbekannten schnitten mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss des Automaten auf. Als sie feststellten, dass sich hinter der Verriegelung ein weiteres Schloss befand, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Es wurde nichts entwendet.

Personenbeschreibungen:

1. Person:

-korpulente Figur -führte einen roten Bolzenschneider -trug ein um den Kopf gewickeltes Tuch (Palästinensertuch) -dunkle Jacke mit Kapuze -Jeanshose -schwarz-weiße Sportschuhe -Handschuhe

2. Person:

-normale Figur -hochglänzende dunkle Daunenjacke mit Kapuze -Jeanshose -Sportschuhe -Handschuhe -Tuch/Halstuch vor Mund und Nase

Der entstandene Sachschaden liegt im oberen zweistelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Versuchs eines besonders schweren Diebstahls aus Automaten aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell