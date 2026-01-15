PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte scheitern beim Aufbruch eines Snackautomaten

Schleiden (ots)

Am Mittwoch (14. Januar) versuchten gegen 00.24 Uhr zwei bislang unbekannte Personen, einen Snackautomaten vor einer Gaststätte in der Blankenheimer Straße in Schleiden aufzubrechen.

Die Unbekannten schnitten mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss des Automaten auf. Als sie feststellten, dass sich hinter der Verriegelung ein weiteres Schloss befand, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Es wurde nichts entwendet.

Personenbeschreibungen:

1. Person:

   -korpulente Figur -führte einen roten Bolzenschneider -trug ein um
den Kopf gewickeltes Tuch (Palästinensertuch) -dunkle Jacke mit 
Kapuze -Jeanshose -schwarz-weiße Sportschuhe -Handschuhe

2. Person:

   -normale Figur -hochglänzende dunkle Daunenjacke mit Kapuze 
-Jeanshose -Sportschuhe -Handschuhe -Tuch/Halstuch vor Mund und Nase

Der entstandene Sachschaden liegt im oberen zweistelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Versuchs eines besonders schweren Diebstahls aus Automaten aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 13:35

    POL-EU: Belohnung von 10.000 Euro nach Einbruch und Vandalismus in Burg Kommern ausgesetzt

    Mechernich-Kommern (ots) - Bereits am 20. November 2025 berichtete die Polizei Euskirchen über einen Einbruch und Vandalismus in der Burg Kommern in der Straße "Kirchberg" in Mechernich-Kommern. Zwischen Samstag, dem 15. November, 15 Uhr, und Mittwoch, dem 19. November, 19 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem historischen Gebäude, indem sie ein ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 13:24

    POL-EU: Gülleeinleitung in Gewässer - Polizei bittet um Hinweise

    Mechernich (ots) - Wie bereits am Dienstag (13. Januar) berichtet, kam es im Bereich Mechernich-Dreimühlen zu einer erheblichen Gewässerverunreinigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Gülle in ein Gewässer eingeleitet. In dem Zeitraum der vergangenen Tage bis Montag (12. Januar), gegen 9 Uhr, gelangte eine größere Menge Gülle über einen Regenwasserkanal in ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 13:23

    POL-EU: Pkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

    Euskirchen-Kirchheim (ots) - Am heutigen Mittwoch (14. Januar) stürzte ein 16-Jähriger E-Scooter-Fahrer um 7.45 Uhr im Bereich der Gregor-Mendel-Straße zu Boden. Der 16-Jährige E-Scooter befuhr die Von-Heimbach-Straße aus Euskirchen-Stotzheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Kirchheim. Ein von hinten herannahender Pkw überholte den E-Scooter-Fahrer mit unzureichendem Seitenabstand, wodurch der 16-Jährige nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren