Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (14. Januar) wurde eine 39-jährige Frau aus Euskirchen, die mit einem E-Scooter unterwegs war, gegen 11.35 Uhr auf der Marsstraße in Euskirchen-Stotzheim von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert.

Die Frau führte den E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine und Cannabis. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten zudem Betäubungsmittel sowie Bargeld in geringer Menge aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Betroffene wurde zur Polizeiwache Euskirchen gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihr bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Gegen die 39-Jährige wurden Anzeigen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

