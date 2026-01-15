PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (14. Januar) wurde eine 39-jährige Frau aus Euskirchen, die mit einem E-Scooter unterwegs war, gegen 11.35 Uhr auf der Marsstraße in Euskirchen-Stotzheim von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert.

Die Frau führte den E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine und Cannabis. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten zudem Betäubungsmittel sowie Bargeld in geringer Menge aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Betroffene wurde zur Polizeiwache Euskirchen gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihr bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Gegen die 39-Jährige wurden Anzeigen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 13:40

    POL-EU: Unbekannte scheitern beim Aufbruch eines Snackautomaten

    Schleiden (ots) - Am Mittwoch (14. Januar) versuchten gegen 00.24 Uhr zwei bislang unbekannte Personen, einen Snackautomaten vor einer Gaststätte in der Blankenheimer Straße in Schleiden aufzubrechen. Die Unbekannten schnitten mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss des Automaten auf. Als sie feststellten, dass sich hinter der Verriegelung ein weiteres Schloss befand, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:35

    POL-EU: Belohnung von 10.000 Euro nach Einbruch und Vandalismus in Burg Kommern ausgesetzt

    Mechernich-Kommern (ots) - Bereits am 20. November 2025 berichtete die Polizei Euskirchen über einen Einbruch und Vandalismus in der Burg Kommern in der Straße "Kirchberg" in Mechernich-Kommern. Zwischen Samstag, dem 15. November, 15 Uhr, und Mittwoch, dem 19. November, 19 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem historischen Gebäude, indem sie ein ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 13:24

    POL-EU: Gülleeinleitung in Gewässer - Polizei bittet um Hinweise

    Mechernich (ots) - Wie bereits am Dienstag (13. Januar) berichtet, kam es im Bereich Mechernich-Dreimühlen zu einer erheblichen Gewässerverunreinigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Gülle in ein Gewässer eingeleitet. In dem Zeitraum der vergangenen Tage bis Montag (12. Januar), gegen 9 Uhr, gelangte eine größere Menge Gülle über einen Regenwasserkanal in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren