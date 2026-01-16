Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Verkehrsunfall mit verletzter Beifahrerin
Kall (ots)
Am gestrigen Donnerstag (15. Januar) kam es auf der Straße Siemensring in Kall zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 79-Jährige verletzt wurde. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich beabsichtigte gegen 11.34 Uhr, aus einer Hofeinfahrt nach links auf die Straße Siemensring abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 86-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal die Straße Siemensring in Fahrtrichtung des dortigen Kreisverkehrs. Der 85-Jährige übersah beim Abbiegen den von links kommenden Pkw des 86-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Im Pkw des 86-Jährigen befand sich eine 79-jährige Beifahrerin. Diese wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
