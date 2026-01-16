PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Messer in der Hand: Alkoholisierter Mann versetzt Restaurantgäste in Angst

Euskirchen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18.55 Uhr kam es in einem Restaurant in der Hochstraße in Euskirchen zu einem bedrohlichen Vorfall. Ein 46-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, der stark alkoholisiert war, betrat das Restaurant und setzte sich ungefragt an einen Tisch zu weiteren Gästen. Kurz darauf nahm er ein Buttermesser in die Hand und schlug damit leicht gegen ein Tischbein. Dieses Verhalten verschreckte die anwesenden Gäste erheblich. Die Inhaberin des Restaurants forderte den Mann daraufhin auf, das Lokal zu verlassen. Ein 18-jähriger Gast, der sich ebenfalls im Restaurant befand, verließ vorsorglich das Restaurant. Der 46-Jährige folgte dem 18-Jährigen nach draußen und hielt weiterhin das Messer in der Hand. Anschließend baute er sich bedrohlich vor dem 18-Jährigen auf. Mit dem Eintreffen der Polizeibeamten ließ der 46-Jährige das Messer fallen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen und der Polizei in Euskirchen zugeführt. Gegen den 46-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 13:52

    POL-EU: Streit zwischen Pkw-Fahrer und Fußgänger

    Zülpich (ots) - Am Donnerstag (15. Januar) wurde der Polizei gegen 17.15 Uhr ein Streit zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fußgänger im Bereich Zülpich-Schwerfen bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 60-jähriger Mann mit seinem Hund die Virnicher Straße überqueren, als sich ein 23-jähriger Pkw-Fahrer näherte. Der 60-Jährige ärgerte sich über das laute Aufheulen des Fahrzeugs, gestikulierte mit der ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:40

    POL-EU: 35-Jähriger legt sich schlafend auf die Straße

    Mechernich (ots) - Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Polizei in Mechernich, als ein 35 Jahre alter Mann durch sein Verhalten auf sich aufmerksam machte. Gegen 13 Uhr schlug der Mann mehrfach mit dem Kopf gegen einen Stabmattenzaun, offenbar so anstrengend, dass er sich danach kurzerhand entschloss, mitten auf der stark frequentierten Feytalstraße ein Nickerchen einzulegen. Dort wurde er von einer ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:40

    POL-EU: E-Scooter-Fahrerin unter Drogeneinfluss

    Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (14. Januar) wurde eine 39-jährige Frau aus Euskirchen, die mit einem E-Scooter unterwegs war, gegen 11.35 Uhr auf der Marsstraße in Euskirchen-Stotzheim von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Die Frau führte den E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine und Cannabis. Bei einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren