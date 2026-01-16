Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Messer in der Hand: Alkoholisierter Mann versetzt Restaurantgäste in Angst

Euskirchen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18.55 Uhr kam es in einem Restaurant in der Hochstraße in Euskirchen zu einem bedrohlichen Vorfall. Ein 46-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, der stark alkoholisiert war, betrat das Restaurant und setzte sich ungefragt an einen Tisch zu weiteren Gästen. Kurz darauf nahm er ein Buttermesser in die Hand und schlug damit leicht gegen ein Tischbein. Dieses Verhalten verschreckte die anwesenden Gäste erheblich. Die Inhaberin des Restaurants forderte den Mann daraufhin auf, das Lokal zu verlassen. Ein 18-jähriger Gast, der sich ebenfalls im Restaurant befand, verließ vorsorglich das Restaurant. Der 46-Jährige folgte dem 18-Jährigen nach draußen und hielt weiterhin das Messer in der Hand. Anschließend baute er sich bedrohlich vor dem 18-Jährigen auf. Mit dem Eintreffen der Polizeibeamten ließ der 46-Jährige das Messer fallen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen und der Polizei in Euskirchen zugeführt. Gegen den 46-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung gefertigt.

