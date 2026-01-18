Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand einer Scheune

53945 Blankenheim-Lommersdorf (ots)

Am Morgen des 18. Januar 2026 bemerkten Nachbarn den Brand eines Scheunendaches in Lommersdorf und konnten den im angrenzenden Wohnhaus befindlichen Eigentümer informieren und in Sicherheit bringen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte durch den Feuerwehreinsatz verhindert werden.

Die Brandursache des in der Scheune entstandenen Feuers ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell