THW LVBEBBST: THW stabilisiert einsturzgefährdeten Dachstuhl in Berlin Mitte

Berlin. Rund 70 ehrenamtliche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks waren gestern in der Reinhardtstraße in Berlin Mitte im Einsatz, um einen einsturzgefährdeten Dachstuhl abzusichern. Das THW, von der Berliner Feuerwehr angefordert, war von 12 bis Mitternacht vor Ort.

THW-Fachberater begutachteten zunächst den Schaden, um dann in enger Abstimmung mit der Feuerwehr und dem Bezirksamt die weiteren Schritte nach der Evakuierung des Wohnhauses zu beschließen. Drei Bergungsgruppen des THW, ein Trupp Einsatzstellensicherung (ESS), eine Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung sowie der Mobilkran starteten am Nachmittag mit den beschlossenen Maßnahmen.

Mit drei Greifzügen und Stahlseilen wurde der Dachstuhl von innen stabilisiert, von außen brachten die THW-Einsatzkräfte drei 12-Zentimeter-Kanthölzer an der Fassade an, die innen mit dem Dachstuhl verschraubt wurden. Alles mit dem Ziel, den Dachstuhl abzustützen und einem weiteren Absenken entgegenzuwirken: Die akute Gefahrenlage war mit diesen Maßnahmen entschärft.

Für THW-Einsatzleiter Mathias Neumann war die Lage "an solch einer Kulisse mitten in der Hauptstadt" bemerkenswert: "Anfangs standen verschiedene Lösungsansätze im Raum, und spannend war die Abstimmung zwischen den Sachverständigen über das weitere Vorgehen", sagt Mathias Neumann. "Die größte Herausforderung war es für mich, unsere eigenen Leute schadensfrei durch den Einsatz zu bringen, denn eine angeschlagene Konstruktion ist ein mögliches Risiko", ergänzt der Einsatzleiter und lobt die hervorragende Zusammenarbeit, "wie immer", mit Polizei und Feuerwehr.

