PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Taxi fährt vor - Ziel unbekannt

Euskirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (18.01.), genauer gesagt um 4.30 Uhr, erreichte ein Taxi die Polizeiwache Euskirchen - allerdings nicht wegen einer routinemäßigen Nachfrage nach dem schnellsten Weg, sondern mit einem ungewöhnlichen Fahrgast an Bord.

Ein 22-jähriger Mann aus Bad Münstereifel war zuvor in Köln in das Taxi gestiegen und hatte als Fahrziel seinen Wohnort angegeben. Dort angekommen, stellte sich jedoch heraus, dass "Bad Münstereifel" offenbar ein sehr dehnbarer Begriff sein kann: Eine konkrete Adresse wollte oder konnte der junge Mann seinem Fahrer nicht nennen. Statt zielführender Hinweise gab es Abweisung.

Der Taxifahrer entschloss sich daraufhin zu einer alternativen Endhaltestelle: der Polizeiwache Euskirchen. Dort angekommen, zeigte sich der Fahrgast wenig kooperationsbereit und weigerte sich zunächst sogar, das Taxi zu verlassen - vermutlich in der Hoffnung, die Fahrt möge doch noch irgendwohin führen.

Ein um 04.36 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest brachte schließlich Licht ins Dunkel: Zwei Promille erklärten sowohl die fehlende Ortskenntnis als auch die spontane Unlust, Entscheidungen zu treffen. Weder eine Kontaktperson noch eine Anschrift konnten vom Betroffenen benannt werden, sodass auch der Taxifahrer seine Fahrt ohne klares Ziel nicht fortsetzen konnte.

Da der 22-Jährige stark alkoholisiert, zeitlich wie örtlich nicht orientiert und die Außentemperaturen um den Gefrierpunkt lagen, entschieden sich die eingesetzten Beamten für eine sichere Lösung: Der Mann wurde zum Schutz seiner eigenen Person in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht bis zur Ausnüchterung in einer Zelle.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 08:49

    POL-EU: Gefährdung des Straßenverkehrs mit Unfall

    53879 Euskirchen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden auf der Münstereifeler Straße, und in daran angrenzenden Straßen, mindestens neun Gullideckel aus ihren Einfassungen gehoben und zum Teil auf die Fahrbahn gelegt. Während ein Rettungswagen in eine der so entstandenen Öffnungen gefahren war und die Besatzung zunächst mit dem Schrecken davonkam, hatte sich ein anderer Verkehrsteilnehmer beim ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:47

    POL-EU: Brand einer Scheune

    53945 Blankenheim-Lommersdorf (ots) - Am Morgen des 17. Januar 2026 bemerkten Nachbarn den Brand eines Scheunendaches in Lommersdorf und konnten den im angrenzenden Wohnhaus befindlichen Eigentümer informieren und in Sicherheit bringen. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte durch den Feuerwehreinsatz verhindert werden. Die Brandursache des in der Scheune entstandenen Feuers ist ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:53

    POL-EU: Vermisste Jugendliche wohlbehalten aufgefunden

    Hellenthal (ots) - Am Donnerstagabend (15. Januar) wurde die Polizei Euskirchen gegen 19.44 Uhr über eine vermisste Jugendliche aus einer Jugendhilfeeinrichtung in der Gemeinde Hellenthal informiert. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet, wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben mehreren Streifenwagen kamen ein Polizeihubschrauber sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren