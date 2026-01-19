Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Taxi fährt vor - Ziel unbekannt

Euskirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (18.01.), genauer gesagt um 4.30 Uhr, erreichte ein Taxi die Polizeiwache Euskirchen - allerdings nicht wegen einer routinemäßigen Nachfrage nach dem schnellsten Weg, sondern mit einem ungewöhnlichen Fahrgast an Bord.

Ein 22-jähriger Mann aus Bad Münstereifel war zuvor in Köln in das Taxi gestiegen und hatte als Fahrziel seinen Wohnort angegeben. Dort angekommen, stellte sich jedoch heraus, dass "Bad Münstereifel" offenbar ein sehr dehnbarer Begriff sein kann: Eine konkrete Adresse wollte oder konnte der junge Mann seinem Fahrer nicht nennen. Statt zielführender Hinweise gab es Abweisung.

Der Taxifahrer entschloss sich daraufhin zu einer alternativen Endhaltestelle: der Polizeiwache Euskirchen. Dort angekommen, zeigte sich der Fahrgast wenig kooperationsbereit und weigerte sich zunächst sogar, das Taxi zu verlassen - vermutlich in der Hoffnung, die Fahrt möge doch noch irgendwohin führen.

Ein um 04.36 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest brachte schließlich Licht ins Dunkel: Zwei Promille erklärten sowohl die fehlende Ortskenntnis als auch die spontane Unlust, Entscheidungen zu treffen. Weder eine Kontaktperson noch eine Anschrift konnten vom Betroffenen benannt werden, sodass auch der Taxifahrer seine Fahrt ohne klares Ziel nicht fortsetzen konnte.

Da der 22-Jährige stark alkoholisiert, zeitlich wie örtlich nicht orientiert und die Außentemperaturen um den Gefrierpunkt lagen, entschieden sich die eingesetzten Beamten für eine sichere Lösung: Der Mann wurde zum Schutz seiner eigenen Person in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht bis zur Ausnüchterung in einer Zelle.

