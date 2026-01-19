PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bedrohung von Rettungskräften - Strafverfahren eingeleitet

Mechernich-Breitenbenden (ots)

Am Freitagabend (16.01.) gegen 19 Uhr wurden Rettungskräfte zu einem Einsatz in die Mechernicher Straße in Mechernich-Breitenbenden alarmiert. Hintergrund war ein gemeldeter Treppensturz einer Person.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Verunfallte zuvor gemeinsam mit einem 35-jährigen Mann aus Mechernich Alkohol konsumiert hatte. Während der laufenden Rettungsmaßnahmen bedrohte der 35-Jährige die eingesetzten Mitarbeiter des Rettungsdienstes wiederholt mit dem Tode, für den Fall, dass der Verunfallte versterben sollte. Zudem schlug der Beschuldigte mehrfach gegen den eingesetzten Rettungswagen und wiederholte seine Drohungen.

Der Tatverdächtige konnte im weiteren Verlauf angetroffen werden. Er führte einen Kampfhund mit sich, den er erst nach mehrfacher Aufforderung anleinte.

Ein bei dem Beschuldigten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille.

Gegen den 35-jährigen Mann wurden Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

