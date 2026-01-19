PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EU: Kollision zwischen Motorradfahrer und Rollstuhlfahrerin fordert zwei Schwerverletzte

Mechernich-Kommern (ots)

Am Samstag (17.01.) gegen 15 Uhr befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis die Bundesstraße 477.

Zeitgleich überquerte eine 76-jährige Rollstuhlfahrerin aus Mechernich gemeinsam mit ihrem Ehemann, der fußläufig unterwegs war, die Fahrbahn zwischen Mechernich-Gehn und Mechernich-Kommern. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit der Rollstuhlfahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurde die Frau mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte mit seinem Motorrad sowie dem verkeilten Rollstuhl mehrere Meter über die Fahrbahn.

Sowohl die Rollstuhlfahrerin als auch der Motorradfahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen.

