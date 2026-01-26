Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten, B31: Nach Auffahrunfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 25.01.2026, gegen 16:45 Uhr befuhr eine 34-jährige Pkw-Fahrerin die B31 von Titisee-Neustadt kommend in Fahrtrichtung Hinterzarten. Auf Höhe der Einfahrt "Am Rößleberg" hielt sie an, um einen Autofahrer in die B31 einfahren zu lassen. Der hinter ihr folgende 37-jährige Autofahrer hielt ebenfalls an. Ein weiterer 73-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Pkw auf. In der Folge wurde dieser auf den vordersten Pkw aufgeschoben. Der 37-jährige Fahrer des mittleren Fahrzeugs wurde durch den Aufprall verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren die Freiwillige Feuerwehr Hinterzarten sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

