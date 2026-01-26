PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten, B31: Nach Auffahrunfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 25.01.2026, gegen 16:45 Uhr befuhr eine 34-jährige Pkw-Fahrerin die B31 von Titisee-Neustadt kommend in Fahrtrichtung Hinterzarten. Auf Höhe der Einfahrt "Am Rößleberg" hielt sie an, um einen Autofahrer in die B31 einfahren zu lassen. Der hinter ihr folgende 37-jährige Autofahrer hielt ebenfalls an. Ein weiterer 73-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Pkw auf. In der Folge wurde dieser auf den vordersten Pkw aufgeschoben. Der 37-jährige Fahrer des mittleren Fahrzeugs wurde durch den Aufprall verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren die Freiwillige Feuerwehr Hinterzarten sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

/and

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 15:33

    POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsverletzung mit einer verletzten Person

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 23.01.2026, gegen 19:45 Uhr kam es an der Kreuzung Jurastraße zur Tullastraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem VW. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 25-jährige Mercedes- Fahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten 50-jährigen VW-Fahrers missachtet haben. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt und durch den ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:32

    POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 22.01.2026 im Zeitraum von 8:30 Uhr bis 13:15 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz einer Kirche im Römerweg in Bad Säckingen geparkter Skoda durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:32

    POL-FR: Wehr: Weißer Kastenwagen nach Unfall geflüchtet

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 23.01.2026, soll gegen 20:00 Uhr der Fahrer eines weißen Kastenwagens in der Straße "Im Hemmet" mit einem entgegenkommenden Opel kollidiert sein. Dabei wurde der Spiegel des Opels beschädigt. Der weiße Kastenwagen entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren