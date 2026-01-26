Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsverletzung mit einer verletzten Person

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.01.2026, gegen 19:45 Uhr kam es an der Kreuzung Jurastraße zur Tullastraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem VW. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 25-jährige Mercedes- Fahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten 50-jährigen VW-Fahrers missachtet haben. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von knapp 11.000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell