Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß auf Kreuzung

Willebadessen (ots)

Am Donnerstag, 8. Januar, kam es gegen 15.45 Uhr in Willebadessen-Fölsen zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Landesstraßen 820 und 763. Ein 58-jähriger Mann aus Willebadessen befuhr mit einem Opel Corsa die L 820 und beabsichtigte, nach links auf die L 763 in Richtung Peckelsheim abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Mann aus Warburg mit einem VW die L 763 in Richtung Willebadessen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant medizinisch versorgt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 17.000 Euro./rek

